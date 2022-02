Enes Freedom (in passato Kanter), al momento senza squadra NBA dopo che la settimana scorsa a ridosso della deadline i Celtics hanno deciso di liberarsi di lui per far spazio sotto canestro al ritorno a Boston di Daniel Theis, potrebbe ricevere nei prossimi mesi un premio ben più gratificante e totalmente slegato dalle sue prestazioni sul parquet. Il lungo d’origine turca e diventato cittadino americano nelle scorse settimane, è stato inserito tra i candidati alla vittoria del premio Nobel per la Pace del 2022: “Sono onorato e orgoglioso del fatto che sia stato fatto il mio nome: alle volte restare saldi e coerenti con le proprie convinzioni è più importanti di provare a tutti i costi a portare a casa il prossimo stipendio”. Da anni impegnato in una battaglia a distanza con il leader turco Erdogan, Freedom è stato costretto da anni a restare separato dalla sua famiglia - impossibilità a tornare a casa e inseguito da spie e agenti segreti in mezzo mondo negli anni passati. Minacce e situazioni spiacevoli che tuttavia non l’hanno mai fatto arretrare riguardo le sue convinzioni - una testardaggine diventata un marchio di fabbrica e uno dei motivi per i quali la nota accademia svedese ha pensato anche a lui tra i nominati al Nobel.