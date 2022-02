vedi anche

Vince Team LeBron: James con il canestro decisivo

Curry si ferma così a due soli punti di distanza dal record di 52 fissato da Anthony Davis (che in quell’occasione però non trovò mai il fondo della retina dalla lunga distanza) - un obiettivo che il n°30 Warriors ha inseguito nel finale, chiedendo in panchina quanti punti mancassero al record e forzando tiri ed errori nell’ultima parte di gara: “È speciale per me vincere qui in Ohio, così come particolare per me è questo trofeo: sono onorato e grato”. Il modo migliore per zittire i mugugni che hanno accompagnato la sua presentazione a inizio gara (a Cleveland non hanno dimenticato la recente rivalità e i diversi titoli NBA persi “per colpa” sua) e per godersi una serata in cui durante l’intervallo è andato a sedersi al fianco dei più grandi campioni di sempre della lega. Uno dei tanti momenti di un All-Star Game da ricordare per Curry.