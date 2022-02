Vince Team LeBron: James con il canestro decisivo

È stata come al solito prima di tutto uno spettacolo eccezionale, un modo per mettere in mostra talento e doti dei 23 campioni che sono scesi sul parquet (Donovan Mitchell è stato costretto a rinunciare all’ultimo istante a causa di un’influenza respiratoria che gli ha impedito di esserci). Chi c’era però ha provato a fare bella figura - come Chris Paul, che ha fatto la sua comparsata di soli 2 minuti nonostante l’annuncio della frattura al pollice destro e la conseguente assenze per diverse settimane - soprattutto in attacco, regalando come sempre accade un match dal punteggio altissimo. Alla fine è 163-160 in favore del Team LeBron , trascinato dai canestri e dalle giocate di uno Steph Curry che a cavallo tra secondo e terzo quarto ha trovato ritmo dalla lunga distanza: a fine primo tempo erano già otto le triple a bersaglio e nella ripresa il n°30 Warriors ha polverizzato il record di nove canestri da lontano detenuto da Paul George. Alla sirena finale infatti sono 50 punti per lui (seconda miglior prestazione all-time all’All-Star Game, a -2 dal record di Anthony Davis) con ben 16 triple a bersaglio . Uno spettacolo nelle spettacolo, con canestri no-look e triple pazzesche da centrocampo.

vedi anche

L'abbraccio e il saluto tra Jordan e LeBron. VIDEO

Le difese, che a lungo non sono neanche comparse sul parquet, hanno poi provato a incidere nell’ultimo quarto - quando il formato della partita prevedeva la sospensione del cronometro e un meccanismo per il quale il successo viene assegnato a chi raggiunge prima un determinato punteggio. Con le prime tre frazioni chiuse in equilibrio, il Team LeBron si è ritrovato a dover segnare un punto in più del Team Durant con quota finale fissata a 163. A quel punto la squadra di James ha cercato di lasciare spazio a Curry a caccia del record di miglior realizzatore all-time all’All-Star Game, ma Steph ha sbagliato gli ultimi sei tiri tentati, permettendo così a Joel Embiid e compagni di restare a contatto (il centro Sixers è stato il miglior del Team Durant con i suoi 36 punti e 10 rimbalzi). Per quello alla fine, quando serviva il colpo di grazia, ci ha pensato LeBron James a segnare un canestro complicatissimo cadendo indietro - il bersaglio che ha portato il bottino personale del n°6 a 24 punti (con 24 tentativi e diversi errori), facendo esplodere di gioia l’arena di Cleveland. La ciliegina sulla torta per lui e la sua squadra, in una serata da ricordare anche per la cerimonia all’intervallo in cui è stato reso omaggio ai 75 migliori giocatori di sempre, in una passerella di stelle che ha visto in campo tra gli altri Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e tantissimi altri.