È durata una settimana la sua permanenza a Toronto, ma si sapeva che i Raptors avevano completato lo scambio con San Antonio solo per aggiungere in squadra Thaddeus Young e non lui: Drew Eubanks, liberato dalla squadra canadese, ha subito firmato con Portland un accordo di 10 giorni che probabilmente potrà essere rinnovato per trattenerlo in Oregon fino al termine della stagione. Eubanks, 148 partite in NBA negli ultimi quattro anni con i texani, è sceso sul parquet 49 volte in questa regular season con San Antonio: 4.7 punti e 4 rimbalzi in 12 minuti di media. Un giocatore che permetterà di allungare la rotazione, ma che non cambia certo le sorti di una franchigia nel pieno del rebuilding.