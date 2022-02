La luna di miele tra James Harden e Joel Embiid sta per cominciare, con l’account dei Philadelphia 76ers che li mostra felici e sorridenti in allenamento mentre giocano in uno contro uno in attesa del debutto contro Minnesota. Ma se fosse stato per il candidato MVP, al posto di Harden oggi ci sarebbe un altro All-Star: secondo quanto detto da Bill Simmons di The Ringer nel suo podcast, Embiid avrebbe spinto fino all’ultimo per prendere Bradley Beal invece di Harden. "Uno dei motivi per cui ci è voluto così tanto a concludere lo scambio è perché una parte dei Sixers voleva Harden, a partire ovviamente da Daryl Morey perché è il suo uomo" ha detto Simmons. "Ma Embiid voleva davvero Beal, che riteneva un fit migliore rispetto ad Harden. E ha continuato a spingere, spingere e spingere per prenderlo, anche dopo l’operazione al polso che ha messo fine alla sua stagione". Non è strano che Embiid venga associato a Beal: loro due insieme a Jayson Tatum sono i principali giocatori della "scuderia" di Drew Hanlen, uno dei trainer individuali più famosi e riconosciuti tra i circoli NBA, e spesso si sono allenati insieme durante la off-season. Rimarrà comunque solo un retroscena di mercato, visto che i Sixers hanno speso tanto per arrivare a prendere Harden e difficilmente accontenteranno la volontà di Embiid di giocare con Beal, per quanto il futuro del nativo di St. Louis a Washington sia piuttosto nebuloso, potendo diventare free agent in estate.