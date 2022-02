La notizia di mercato degli ultimi giorni è il possibile ritorno di LeBron James - una voce, un sussurro, un’illazione spinta anche dalle parole equivoche dell’All-Star dei Lakers, con la dirigenza di Los Angeles che non ha nascosto il suo malcontento per quanto successo. Stando a quanto riportato da ESPN, Rich Paul - agente di James - ha incontrato Jeanie Bass e il GM Rob Pelinka per mettere in chiaro che non c’è alcuna intenzione di compiere manovre nascoste per far fuori la dirigenza della franchigia di Los Angeles e sottolineando come la responsabilità per la pessima stagione sia condivisa da tutte le componenti della squadra - a partire dai giocatori. Paul ha spiegato come l’intenzione del suo assistito - è l’agente anche di Anthony Davis - è quella di restare un giocatore dei Lakers e di finire la stagione nel migliore dei modi, pronto poi a lavorare anche in off-season per ridare linfa a una squadra che pare avere davvero poche opportunità di successo in vista dei playoff. I commenti su Sam Presti non sono passati inosservati, ma alla dirigenza Lakers è stato assicurato che nessuno vuole immaginare un futuro senza Pelinka. Rassicurazioni necessarie da parte di chi è già a lavoro con l’obiettivo di rendere nuovamente competitivi i Lakers - l’unico vero obiettivo comune di James, della dirigenza e dei tifosi gialloviola.