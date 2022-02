Jayson Tatum viaggia a quasi 26 punti di media, Derrick White è entrato nel migliore dei modi in rotazione, Daniel Theis è tornato a dare una mano sotto canestro e i Celtics hanno messo a punto gli insegnamenti dei primi mesi di regular season per confermarsi come la miglior difesa della stagione. Nell’ultimo mese i dati sono impressionati e contro gli spuntati Detroit Pistons potrebbe arrivare ulteriore conferma della bontà del lavoro di squadra Celtics, contro un Cade Cunningham che resta una delle poche speranze di una franchigia in piena fase di ricostruzione (e che non punta a vincere nell’immediato). Boston invece deve vincere eccome, risalita al sesto posto a Est e nel pieno della corsa per evitare il play-in e conquistare così il piazzamento migliore e l’accoppiamento meno complicato da affrontare dal prossimo aprile. Una partita insomma dal pronostico segnato e da vincere a tutti i costi, anche se nell’ultimo precedente stagionale i Celtics si sono fatti beffare in volata meno di 10 giorni fa per 112-111.