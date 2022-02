Insieme hanno fatto la storia a Boston, vincendo il titolo nel 2008 e venendo sconfitti solo in gara 7 dai Lakers nelle Finals 2010. Ma dall'addio di Ray Allen nel 2012 i rapporti tra il futuro campione con Miami e gli atri due componenti dei Big Three di quei Celtics, Kevin Garnett e Paul Pierce, si sono incrinati. Questi ultimi hanno sempre rinfacciato ad Allen il modo in cui se ne andò per raggiungere LeBron James agli Heat. "Mi infastidisce molto il modo in cui sono andate le cose - aveva raccontato Pierce nel 2017 - eravamo un vero gruppo, eravamo fratelli. Se io o KG avessimo pensato di andarcene, la prima cosa che avremmo fatto sarebbe stata parlarne con gli altri. Se Ray ce lo avesse detto, la sua partenza non sarebbe stata così amara. Adesso non gli parlo da anni". Una rottura che è apparsa ancora viva durante la celebrazione dei 75 migliori giocatori della storia NBA durante l'All-Star Game di Cleveland. Al suo ingresso in campo Allen ha infatti salutato sorridendo proprio LeBron, ignorando Pierce e Garnett (sotto il video) che erano al suo fianco, con KG che sembra non prenderla bene. Più tardi però lo stesso Pierce ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto della giornata, tra cui una che ritrae i tre ex compagni insieme e sorridenti. Un'immagine sicuramente non casuale, che potrebbe rappresentare l'inzio del disgelo dopo dieci anni.