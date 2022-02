Parata di stelle - e potenziale accoppiamento playoff a Ovest - in prima serata su Sky Sport NBA: a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi, Phoenix e Utah si affronteranno in un match a cui arrivano con inerzia e ambizioni opposte. I Suns infatti, protagonista di una regular season finora al limite della perfezione, si godono il vantaggio sulle altre franchigie a Ovest, anche se l’assenza dell’infortunato Chris Paul - fuori presumibilmente fino a inizio aprire a causa di un pollice fratturato - pone degli interrogativi all’interno della rotazione della miglior squadra NBA: come sostituire in quintetto CP3? Contro i Pelicans ci ha pensato Devin Booker a guidare i compagni - con fortune alterne - in un match perso un po’ a sorpresa contro New Orleans (soprattutto a causa del crollo nell’ultimo quarto). Phoenix è quarta in stagione per efficienza offensiva (113.6 punti su 100 possessi) e mantenere un livello di produzione di questo tipo non sarà semplice senza avere a disposizione la doppia doppia di un Chris Paul da 15 punti e quasi 11 assist di media. Soprattutto contro una difesa organizzata come quella Jazz.