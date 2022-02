La sua ultima partita in regular season era finita in maniera controversa: espulso dopo aver ricevuto un doppio tecnico in rapida sequenza contro Houston, anche se a preoccupare Phoenix non era stata la sua reazione (la partita contro i Rockets era stata vinta lo stesso anche senza CP3), ma il dolore lamentato alla mano. Gli esami degli ultimi giorni infatti non hanno dato buone notizie: frattura al pollice della mano destra per Chris Paul che resterà fuori dalle sei alle otto settimane - scrivendo dunque la parola fine alla sua regular season. Una pessima notizia per i Suns e per il campione n°3 di Phoenix, che tuttavia non ha voluto rinunciare alla sua presenza in campo durante la partita delle stelle: una decisione, quella di essere sul parquet, quantomeno controversa che farà sicuramente discutere, mentre in Arizona iniziano già a pensare al suo recupero e a lavorare per riaverlo a disposizione ai playoff.