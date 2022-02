Ja Morant lo imita: la reazione di Chris Paul

Nella partita vinta in trasferta dai Grizzlies a Chicago grazie ai suoi 46 punti - nuovo massimo in carriera - Ja Morant ha incantato il pubblico dello United Center con tante giocate di altissimo livello, compresa quella dal palleggio “rubata” da Chris Paul, come sottolineato dall’All-Star di Memphis sui social. Un gioco di prestigio ben riuscito tanto da raccogliere l’approvazione via Twitter anche del maestro dei Suns

Sui social la clip ha fatto più di un milione di visualizzazioni nel giro di 24 ore. Bastano due parole per definire la giocata: “Point god”, il soprannome che da anni ormai accompagna le prodezze di Chris Paul - inserito con merito tra i 75 giocatori migliori della storia della lega. Il mix di controllo e visione di gioco di CP3 restano unici e soprattutto un riferimento per chi vuole seguire le sue orme, come Ja Morant - declinazione moderna di ciò che deve fare un All-Star nel 2022 per guidare una franchigia e in grado di eseguire giocate di ogni tipo con una rapidità e un atletismo fuori dal comune anche in un contesto come quello NBA. Morant, nel match vinto contro i Bulls grazie ai suoi 46 punti, ha piazzato anche una giocata incredibile dal palleggio, rilanciandola poi sui social e sottolineando come quella sia frutto dell’osservazione di quanto fatto negli anni sul parquet da CP3. Anche per quello il diretto interessato ha subito replicato, rendendo merito a un talento diventato ormai un riferimento nel panorama NBA: la consacrazione di un campione e di uno dei nuovi volti della lega passa anche da questo.