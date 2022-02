Kyrie Irving torna a giocare in casa? C’è la data

Il sindaco di New York Eric Adams è pronto a rimuovere il vincolo per i non vaccinati all'ingresso delle arene della città, dando così l'opportunità dalla settimana prossima anche a Kyrie Irving di giocare in casa con i Nets: Brooklyn potrà disporre di lui quindi in ben 17 partite in questi ultimi 40 giorni di regular season

Lunedì prossimo - sperando che la situazione epidemiologica resti sotto controllo e in costante riduzione di incidenza - la città di New York tornerà ad aprire le sue arene al chiuso anche alle persone che hanno deciso di non vaccinarsi. Una riapertura a cui guardano con grande interesse i Brooklyn Nets, costretti sin dallo scorso ottobre a rinunciare in tutte le sfide casalinghe a Kyrie Irving - che ha scelto di non sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19 e che non ha ottenuto il via libera neanche dopo il contagio dei mesi scorsi. Il 7 marzo è la data indicata dal nuovo sindaco Eric Adams, tornando dunque con forza su quanto già accennato nei giorni scorsi: una bella svolta nella stagione dei Nets, in difficoltà in queste ultime settimane senza l’infortunato Kevin Durant e con Ben Simmons a lavoro per ritrovare condizione fisica e ritmo prima di iniziare a dare una mano in campo a Brooklyn. Con le regole attuali infatti, i Nets avrebbero potuto disporre di Irving soltanto in sette delle ultime 21 partite di regular season che attendono Brooklyn da qui fino al prossimo 7 marzo - cifra che lieviterebbe a 17 nel caso venga confermato questo allentamento delle misure contro la pandemia.