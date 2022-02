highlights nba

Mavs ok in rimonta sugli Warriors, crollo Lakers

Luka Doncic segna 34 punti e guida Dallas alla rimonta da -21 nell’ultimo quarto, condannando Golden State a un inatteso ko. Joel Embiid (37 punti) e James Harden in tripla doppia dominano al Madison Square Garden, basta e avanzano tre quarti a Nikola Jokic per conquistare a Portland la sesta vittoria in fila. Pesante sconfitta per i Lakers in casa contro i Pelicans e per i Celtics a Indianapolis, i Clippers passano in volata a Houston, Kelly Olynyk sulla sirena regala il successo all’OT ai Pistons a Charlotte

NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS 109-125 | Buona anche la seconda per James Harden e Joel Embiid, con i Sixers che passano sul campo dei Knicks grazie a un ultimo quarto da 34-20. La storia della partita sono però i tantissimi falli fischiati, ben 60, che valgono 79 tiri liberi alle due squadre (44 per gli ospiti e 35 per i padroni di casa) e allungano a dismisura la partita, facendo cominciare in ritardo quella di Phoenix. Ai Knicks non servono tre giocatori sopra quota 20: 24 a testa per RJ Barrett e Evan Fournier, 21 dalla panchina per Immanuel Quickley

Sono in particolare le due nuove stelle di Philadelphia a campeggiare ai tiri liberi per tutta la partita tirandone 37 in coppia: Embiid da solo ne tira 27 mandandone a segno 23 (entrambi massimi in carriera nonché record per questa stagione), concludendo con numeri fenomenali — 37 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate — anche una partita da 7/17 dal campo, cambiando marcia nel momento decisivo nel quarto periodo anche con una schiacciata tonante in transizione