"Congratulazioni a DeAndre Jordan per essere riuscito ad andare via": questo il messaggio affidato ai social dell'ex compagno di squadra ai Cavaliers di LeBron James, consapevole come tutti di quanto sia disfunzionale e difficile pensare di vincere e fare bene con la squadra di Los Angeles in questa regular season

Di DeAndre Jordan ai Lakers resterà nella memoria di sicuro la sua ultima palla persa: un pallone lanciato in transizione ben oltre la quarta fila a bordocampo con un colpo e un’idea senza senso, oltre che una scelta che ben denota la confusione in campo e fuori nella squadra di Los Angeles. Un posto dal quale scappare a gambe levate e un’opportunità che Jordan ha colto al volo - trovando poi nel giro di poche ore l’accordo con i Sixers per prendere il posto di Andre Drummond in uscita dalla panchina e ritrovare Doc Rivers come allenatore dopo i tanti anni trascorsi insieme ai Clippers. Una situazione commentata anche da Richard Jefferson, storico compagno di squadra di LeBron James ai Cavaliers e ora ospite televisivo chiamato a parlare e ragionare di NBA. Il suo messaggio via social è stato tanto inequivocabile quanto condivisibile: “Congratulazioni a DeAndre Jordan per essere riuscito ad andare via”. Lasciarsi i Lakers alle spalle in questo momento è un vantaggio da sfruttare, non una cacciata da compatire - senza offesa per “l’amico” LeBron.