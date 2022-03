Lakers in crisi: coach Vogel ha la soluzione

Le speranze (a questo punto quantomeno di playoff, visto che di titolo NBA non si può davvero parlare) passano tutte o quasi dal recupero di Anthony Davis - fermato prima dell’All-Star Break da un infortunio al piede lo scorso 16 febbraio e per il quale l’ultima diagnosi ha parlato di “diverse ulteriori settimane di stop”; un bel problema per un giocatore che al momento non ha fissato un crono-programma per il suo rientro: “Se Anthony Davis riuscirà a tornare in campo in tempo e riuscisse a garantirci quella spinta in più, per noi potrebbe essere la chiave di svolta o quantomeno un’opportunità aggiuntiva per fare bene in queste ultime settimane”. I Lakers infatti hanno perso sei delle ultime sette gare e hanno visto scendere il record di squadra sul 27-34: una stagione ben al di là delle più negative delle previsioni, nonostante LeBron James le stia provando tutte per tenere a galla i suoi.