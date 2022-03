Il buzzer beater di Morant fissa un nuovo record

La partita da 52 punti contro gli Spurs firma da Ja Morant resterà a suo modo nella storia NBA non tanto e non solo come una delle migliori performance individuali della regular season 2021-22, ma soprattutto per l’interesse generato via social dalle giocate e dai canestri di un All-Star elettrizzante e unico come il campione dei Grizzlies. Schiacciate senza senso, triple, il canestro alla fine del primo tempo: è stato un crescendo che ha generato sui social oltre 80 milioni di video views soltanto sui canali ufficiali legati alla lega americana (pensate se si prendessero in considerazione la totalità degli account, dei rilanci e delle condivisioni). Ad attirare l’attenzione in particolare è stato il suo bersaglio volante sulla sirena: oltre 42 milioni di visualizzazioni, senza considerare l’intero indotto generato da un canestro che praticamente hanno visto in tutto il mondo. Una vetrina unica, una clip che ha battuto ogni record precedente nella storia NBA (quantomeno su Instagram). Soltanto l’ultimo per un giocatore che certamente incanterà anche in futuro.