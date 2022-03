Brutte notizie per coach Steve Nash e per i Brookyn Nets: Joe Harris dovrà essere operato nuovamente alla caviglia e salterà il resto della stagione. Il tiratore si era infortunato a metà novembre ed era già stato sottopposto a un intervento chirurgico, che avrebbe dovuto permettergli di rientrare in massimo 8 settimane. Il recupero è stato però più complicato del previsto, e un ricautizzarsi del dolore ha portato alla decisione di tornare in sala operatoria, come ha raccontato il general manager dei Nets Sean Marks. "Nonostante Joe abbia lavorato duro negli ultimi mesi per tornare in campo con i suoi compagni - ha detto Marks - un peggioramento delle sue condizioni rende necessaria un'ulteriore artroscopia, che lo costringerà a salatere il resto della stagione. Sappiamo quanto sia dispiaciuto, ma resta una parte importante della nostra organizzazione e anche se non potrà contribuire sul campo la sua presenza e la sua positività continueranno a farsi sentire".