Con il titolo di MVP vinto lo scorso anno, Nikola Jokic si è assicurato la possibilità di firmare un contratto capace di sistemare svariate generazioni della sua famiglia. E il leader dei Denver Nuggets ha un appuntamento già fissato con la franchigia per mettere la firma sul più alto contratto nella storia della NBA: secondo quanto confermato dal suo agente Misko Raznatovic a BasketNews, il serbo siglerà un’estensione di contratto a partire dal 2023 per i successivi cinque anni per un totale tra i 253 e i 270 milioni di dollari, in base a dove verrà stabilito il salary cap in quella stagione. "Secondo le nostre aspettative, verrà firmato quest’estate e sarà al massimo possibile, che è ovviamente quello che ci si aspetta" ha detto al podcast del giornalista Donatas Urbonas. Jokic si legherà così ai Nuggets per gli anni migliori della sua carriera fino al 2028, quando avrà 33 anni, con la possibilità — visto il suo stile di gioco — di prolungare ulteriormente e continuare la sua storia in Colorado, l’unica squadra con cui ha giocato da quando è entrato in NBA nel 2015. Con i rientri in programma nel mese di marzo di Jamal Murray e Michael Porter Jr., i Nuggets sono anche candidati a recitare un ruolo di primo piano nei prossimi playoff della Western Conference: l’ultima volta che sono stati tutti in salute, Denver è riuscita ad arrivare fino alle finali, perse poi contro i Los Angeles Lakers campioni NBA nella bolla di Orlando.