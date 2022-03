I mugugni dei tifosi li abbiamo sentiti tutti e in parte compresi, visto il pessimo spettacolo offerto in questa regular season - reduci dall’ennesima umiliante sconfitta incassata di nuovo contro i Clippers (con cui hanno perso gli ultimi sette testa a testa). Draymond Green, indicato nel corso degli anni come “nemico” di LeBron James e di tutto ciò che lo riguarda, in questo caso ha spiegato di avere un punto di vista profondamente diverso: “Volevo commentare i fischi dell’altra sera”, ha spiegato. “Penso che sia un atteggiamento malato, a esser onesti. Puntare il dito contro una franchigia così vincente non appena le cose iniziano ad andare per il verso sbagliato: è molto strano dal mio punto di vista. Sono certo che la maggior parte delle persone che vanno all’arena a fischiare non hanno la più pallida idea di come ci si senta. Non è una semplice questione di contestazione: a me piace ad esempio. Se arrivo alla Crypto Arena sono certo di essere sommerso di fischi, così come a Cleveland come accaduto durante tutto l’All-Star Weekend. Essere contestati però dai propri tifosi è ben diverso: è qualcosa che ha lasciato di sasso anche me. Se posso dirlo è patetico, estremamente patetico, soprattutto nei confronti della squadra più vincente della storia NBA: hanno vinto il titolo meno di due anni fa e tu li contesti in questo modo? Credo che sia assolutamente ridicolo”.