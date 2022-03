Tyrese Maxey è on fire: la reazione di Harden

Forse, più che chiamarli "Big Two", bisognerebbe cominciare a chiamarli "Big Three". Da quando James Harden ha unito le forze con Joel Embiid ai Philadelphia 76ers, infatti, c’è un terzo giocatore che sta giocando a livelli altissimi, sfruttando al meglio gli spazi aperti dalla presenza contemporanea di due superstar per alzare ulteriormente il suo rendimento. È il caso di Tyrese Maxey, che anche ieri notte contro i Cleveland Cavaliers ha fatto la differenza: 33 punti, 5 assist, 10/15 dal campo e soprattutto 5/6 da tre punti, segnando 14 punti nel solo terzo periodo e ispirando la rimonta dei Sixers, partiti malissimo e sotto di 21 lunghezze già nel primo quarto ma capaci di recuperare tutto grazie al loro numero 0. Il sophomore sembra essere il giocatore che maggiormente ha beneficiato dell’arrivo in città di Harden, che si è assunto tutti i compiti di ball-handling che prima gli competevano permettendogli di agire lontano dal pallone: il risultato sono state quattro partite da 26.8 punti di media con il 65% dal campo, il 70% da tre punti (14/20) e l’86% ai liberi, soppiantando Tobias Harris come "terzo violino" della squadra di coach Rivers. Il segreto? Un po’ di sano riposo: "Appena finito il Rising Stars, non ho più toccato il pallone per qualche giorno. Avevo bisogno di staccare e quando sono tornato per la partita di Minneapolis mi sentivo rinvigorito". "Non guardo a noi stessi come dei Big 3 o dei Big 2" ha continuato il prodotto di Kentucky. "Guardo a noi stessi come una cosa sola".