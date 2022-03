Due mesi senza il miglior giocatore per impatto su entrambi i lati del campo, settimane trascorse comunque in vetta alla Western Conference - anche se adesso anche il 2° posto è seriamente insidiato dalla risalita dei Memphis Grizzlies. Golden State insomma ha bisogno del ritorno in campo di Draymond Green, che pare finalmente aver risolto i problemi alla schiena che lo hanno costretto a restare fuori dallo scorso 9 gennaio (eccezion fatta per la gara d’esordio di Klay Thompson in cui Green ha fatto tutto per essere inserito in quintetto, scendendo in campo per una manciata di secondi per poi tornare in panchina). Nelle 26 partite senza di lui gli Warriors hanno faticato a trovare consistenza e sono reduci dalla peggior striscia della stagione, in cui hanno subito otto sconfitte negli ultimi dieci match. I più critici hanno sottolineato come siano arrivati a perdere “addirittura anche contro i Lakers” nell’ultima uscita, mentre a calare senza Green nel frattempo è stata anche l’efficienza dello stesso Stephen Curry - impreciso e spuntato nelle ultime settimane. Insomma, Golden State è pronta a raccoglierlo a braccia aperte, per lanciare definitivamente la corsa ai playoff.