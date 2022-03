Il ritorno in sala a 30 anni di distanza dall’uscita del primo film fa già discutere per la scelta di uno dei protagonisti: sul grande schermo infatti comparirà per la prima volta il rapper Jack Harlow, su cui si è concentrata l’attenzione della critica nei confronti di una pellicola che farà certamente parlare di sé nei prossimi mesi. Tra i produttori c'è anche Blake Griffin

Dopo il ritorno in sala al cinema del sequel di Space Jam, nei prossimi mesi arriverà il secondo episodio di un altro storico film legato al basket: White Men Can’t Jump 2, il seguito della pellicola uscita per la prima volta nel lontano 1992. Trent’anni dopo tornerà dunque in sala una storia di culto per gli appassionati di pallacanestro, con il rapper Jack Harlow - visto in campo durante il Celebrity Game con Tamberi a Cleveland qualche settimana fa - che interpreterà uno dei ruoli principali della commedia. Cambiano gli sceneggiatori e il registra, ma soprattutto la NBA lascerà la sua impronta sul film grazie alla partecipazione di Blake Griffin nel ruolo di produttore esecutivo, insieme a Ryan Kalil e Noah Weinstein. Per Harlow sarà il primo ruolo in carriera in un film (ruolo che i critici sottolineano essere ben diverso da quello interpretato nei suoi videoclip): i riflettori quindi saranno ovviamente puntati su di lui, nella speranza che interpretazione, storia e resa siano degni della prima pellicola uscita.