I tifosi dei Sixers devono essersi segnati con un cerchio rosso la partita che si giocherà nella notte tra il 10 e l'11 marzo, sarà infatti quella del primo ritorno da avversario di Ben Simmons a Philadelphia. L'australiano non è ancora a disposizione, e sarà solo in panchina, ma ci si aspetta comunque un'accoglienza particolare dopo le lunghe tensioni che hanno portato alla trade con Brooklyn. In conferenza stampa un giornalista ha chiesto, in modo un po' provocatorio, a coach Doc Rivers se ci sarà un video tributo per Simmons. "Ben ha fatto tante cose buone qui - ha risposto Rivers con grande signorilità - ma poi non è finita bene, succede in tanti matrimoni... Non so se lo faremo o meno, ma visto tutto quello che ha fatto di buono a Philadelphia non avrei nessun problema". Alla domanda se si aspetta una reazione dei tifosi simile a quella a Toronto quando tornò per la prima volta Vince Carter (che fu subissato di 'booo') Rivers non si è però negato una battuta: "I nostri fan sono così silenziosi (i tifosi di Philadelphia sono famosi per essere tra i più caldi della NBA), quindi non credo che succederà nulla...".