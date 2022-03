L'incredibile prestazione del prodotto di Florida State gli vale non uno, non due ma tre record: quello di franchigia per numero di triple in una singola partita (superando Antony Edwards) e per canestri da tre in stagione (meglio di Kevin Love) ma anche un record NBA per punti totali ottenuti segnando solo da oltre l'arco (33)

Non sono solo un record di franchigia per i Minnesota Timberwolves, le 11 triple segnate contro i Thunder da Malik Beasley (uno che in media ne segna 3 a sera su oltre 8 tentativi). I 33 punti che ne sono derivati, infatti - Beasley non ha mai tirato da due e non è mai andato in lunetta in tutta la gara- sono addirittura il massimo mai segnato in una gara NBA da parte di un giocatore che ha finito per siglare tutti i suoi punti da dietro l'arco. Davanti alla straordinaria impresa balistica del prodotto di Florida State, rischia di finire in secondo piano anche la sesta vittoria consecutiva di Minnesota, risultato che ai Timberwolves non vedevano dai tempi di Kevin Garnett, nel 2014. "Stasera ero caldo, e dopo la prima tripla i miei compagni hanno continuato a cercarmi. Abbiamo appena iniziato - ha fatto sapere un minaccioso Beasley, con riferimento al settimo posto a Ovest dei suoi T'Wolves - perché non vogliamo accontentarci di essere una squadra da play-in".