Fin dai primi allenamenti di inizio stagione Lamar Stevens, guardia in rotazione nei Cleveland Cavs, ha iniziato ad "abbaiare" in palestra ogni volta che i suoi compagni mettevano a segno una bella giocata difensiva. L'idea - velocemente ripresa dall'ex Cavs Austin Carr, che oggi fa l'analista alla radio per la franchigia dell'Ohio - è nata come un modo come un altro (sicuramente "vocale") per sottolineare e premiare gli sforzi difensivi dei giocatori di coach Bickerstaff. Che però si è spinto oltre e da fine febbraio ha scelto di assegnare un vero e proprio premio (simbolico) al giocatore della sua squadra protagonista delle giocate di volontà, di sforzo, capaci di avere il maggior impatto su una vittoria dei Cavs. Il premio consiste in un mega catenone con la C del logo secondario dei Cavs ribattezzata dallo stesso allenatore "Junkyard Dog C".("junkyard" in inglese è la discarica, e i "cagnacci" difensivi dei Cavs lì - in quella che spesso si definisce la "spazzatura" di una partita, le giocate sporche, di pura volontà - si guadagnano l'ammirazione del coach). Il primo a mettersela al collo - dopo la vittoria su Washington - è stato (non a caso) Isaac Okoro, mastino difensivo di coach Bickerstaff.