Una serata da dimenticare per Jarrett Allen e per i Cavaliers, nonostante la vittoria raccolta contro i Raptors - la seconda nelle ultime otto gare di questa complicata fase di regular season. Il centro di Cleveland è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 10 minuti trascorsi sul parquet in cui aveva messo a referto sei punti con 3/4 al tiro e raccolto un paio di rimbalzi: a costringerlo a lasciare il campo è stata una contusione al quadricipite sinistro, ma una volta rientrato negli spogliatoi la diagnosi è stata ben diversa. Allen infatti aveva una frattura a un dito della mano: problema ben più grave per il quale al momento i Cavaliers non hanno fatto alcun tipo di previsione riguardo i possibili tempi di recupero. Un’assenza cruciale per una squadra in piena lotta per i playoff, costretta a rinunciare a un giocatore da 16 punti e 11 rimbalzi di media nelle 55 gare a cui ha preso parte in questa stagione.