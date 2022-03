KD prende in giro Fournier: "Trop petit". VIDEO

brooklyn

Kyrie al Barclays segue i Nets a bordocampo. FOTO

Scena surreale al Barclays Center durante il derby tra Nets e Knicks. Sul finire del secondo quarto è apparso Kyrie Irving, che secondo le regole di New York non può lavorare nel settore privato in quanto non vaccinato, ma a cui è permesso — sempre secondo le regole di New York — di sedere a bordocampo come spettatore, muovendosi liberamente nell’arena, anche riunendosi con i suoi compagni in spogliatoio. Anche LeBron James ha twittato: 'Non ha senso, free Kyrie' VIDEO. L'ARRIVO DI KYRIE IRVING

Dopo aver già seguito la finale del torneo ACC a bordo campo, Kyrie Irving si è presentato sul finire del secondo quarto per seguire da vicino la partita dei suoi Brooklyn Nets impegnati nel derby contro i New York Knicks

Una partita nella quale lui non può scendere in campo per via delle regole della città di New York che impediscono ai non vaccinati di lavorare nel settore privato, mentre le limitazioni per assistere alle manifestazioni sportive (tra cui anche le partite dei Nets) sono state sollevate