I Brooklyn Nets non hanno ancora avuto l’autorizzazione a far scendere in campo in casa un giocatore non vaccinato come Kyrie Irving - viste le stringenti regole sanitarie previste dalla città di New York per contenere il contagio da COVID-19 - ma da qualche giorno può quantomeno godersi lo spettacolo seduto sugli spalti. È quello che ha deciso di fare sabato sera per seguire la sfida della sua Duke contro Virginia Tech in una finale del torneo ACC che aveva un favorito d’obbligo - i Blue Devils - e che però ha visto trionfare a sorpresa gli Hokies. A “fare notizia” però dinanzi allo sguardo attento dei tifosi NBA davanti la TV è stato un primo piano che ha mostrato sugli spalti Irving - indicandolo ovviamente come guardia di Duke nella stagione 2010-11 (quando a causa degli infortuni restò a disposizione di coach K soltanto per una manciata di gare): la sua prima volta all’interno del Barclays Center dall’ultima partita casalinga giocata dai Nets nella passata stagione (per essere precisi da gara-2 delle finali di Conference contro Milwaukee - serie poi non proseguita dallo stesso Irving causa infortunio). Chissà invece quando tornerà a calcare il parquet del Barclays Center: staremo a vedere.