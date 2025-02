Appuntamento da non perdere questa sera (domenica 23 febbraio) alle 21.30 su Sky Sport NBA. In programma infatti una sfida tra due big della Western Conference alle prese con una stagione complicata, ma entrambe in un buon momento di forma. Gli Warriors padroni di casa hanno ritrovato energia dopo l'arrivo di Jimmy Butler e arrivano da due vittorie consecutuive contro Houston e Sacramento. Dall'altra parte il clima a Dallas non sarebbe dei migliori, dopo l'addio di Doncic e l'infortunio del nuovo arrivato Anthony Davis, ma gli ultimi risultati dicono il contrario. I Mavs sono reduci da tre vittorie in fila, una proprio contro Golden State, le altre contro Miami e New Orleans. Grande protagonista degli ultimi successi di Dallas un super Kyrie Irving. Sarà poi come sempre emozionante vedere Klay Thompson giocare contro la sua ex squadra. Diretta questa sera su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30, con il commento di Flavio Tranquillo e Tommaso Marino. Repliche nella giornata di lunedì 24 febbraio.