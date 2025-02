Popovich non tornerà quest'anno: futuro incerto

Quella di Victor Wembanyama fino al termine della stagione non sarà l'unica assenza rilevante per i San Antonio Spurs. Come riportato dal giornalista di Shams Charania di ESPN, il ritorno di Gregg Popovich in panchina non è atteso in questa stagione e anche il futuro stesso dell'allenatore dei neroargento è incerto. L'allenatore 76enne è ancora alle prese con il recupero dal leggero ictus subito nello scorso mese di novembre e lascerà quindi le redini della squadra all'assistente Mitch Johnson quantomeno fino al termine dell'annata, per poi prendere una decisione riguardante il futuro nei mesi primaverili o estivi. L'allenatore più vincente nella storia della NBA con 1.390 successi in regular season e 170 ai playoff che gli sono valse cinque titoli rimane sempre in contatto con l'allenatore ad interim, così come con alcuni giocatori della squadra, ma arrivati a questo punto potrebbe aver già allenato la sua ultima partita a bordo campo, almeno fino a quando non verranno chiarite definitivamente le sue condizioni sulle quali la franchigia texana mantiene il più assoluto riserbo.