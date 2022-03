Circa quattro anni fa, Bones Hyland - rookie scelto dai Denver Nuggets con la chiamata n°26 al Draft 2021, positivo per impatto soprattutto in attacco nella sua prima stagione in carriera in NBA - si sentì dire dai medici che la sua carriera da giocatore di pallacanestro era finita ancor prima di iniziare. La sua casa a Wilmington, nel Delaware, aveva preso fuoco e lui per scappare era saltato dalla finestra del secondo piano - facendosi seriamente male al ginocchio destro, compromettendo i legamenti e rischiando davvero grosso. Attimi rimasti impressi nella sua memoria , così come i volti e le voci di quei vigili del fuoco che gli hanno letteralmente salvato la vita, che hanno tratto in salvo dalle fiamme sia lui che il fratello, non riuscendo però a fare lo stesso con suo cugino e sua nonna . Le stesse facce che sono comparse sugli spalti del Wells Fargo Center di Philadelphia in quella che è stata la prima partita “in casa” della carriera di Hyland - la sua Wilmington dista circa 50 km dall’arena: un’occasione da celebrare con una vera e propria festa, con il rookie dei Nuggets che invitato alla partita diverse centinaia di amici, conoscenti e parenti (“più di 500 persone”, ha spiegato coach Malone), a partire proprio da quei pompieri che più di altri hanno fatto sì che lui potesse diventare un giocatore NBA.

vedi anche

Chi si rivede! Cousins ride in faccia ad Harden

Non poteva che esserci quindi il più classico dei lieto fine: nella battaglia tra candidati MVP sotto canestro infatti, a prendersi la scena nel quarto periodo è stato proprio lui; autore di quattro triple nel solo ultimo periodo in un match da 21 punti che ha permesso a Denver di conquistare una vittoria fondamentale. “Ogni volta che entro in campo prima di una partita NBA, ringrazio Dio per essere nella condizione di poter giocare a pallacanestro. È una cosa che non darò mai per scontato”, spiega emozionato a fine gara, dopo aver a lungo abbracciato le tante persone care presenti a fare il tifo per lui. Aveva promesso spettacolo e così è stato: “La nostra panchina è pazzesca - spiega coach Malone - Bones ha chiamato centinaia di persone e davanti alla sua gente ha voluto mettere in mostra il meglio di sé”. Prima della palla a due, i pompieri di Wilmington sono andati a salutarlo indossando l’uniforme ufficiale: non è riuscito a rispondere a chi gli ha chiesto cosa significasse per lui quel momento. Di fronte a quella domanda Hayland ha abbassato la testa, chiesto un’altra domanda e provato invano a ricomporsi prima di iniziare a piangere con la testa abbassata.