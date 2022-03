Towns fa 60, Curry show da 47, Jokic batte Embiid

12/20

Nonostante l’ennesima prestazione positiva invece, OKC incassa la sesta sconfitta in fila con Shai Gilgeous-Alexander che guida la squadra con i suoi 32 punti (ottava volta nelle ultime 10 per lui da 30+ punti) e otto rimbalzi, che si aggiungono ai 25 di un ispirato Darius Bazley. Non basta ai Thunder il primo quarto da 40+ punti della loro stagione, mentre Via Krejci fa registrare il suo massimo in carriera in NBA da 12 punti in 15 minuti in uscita dalla panchina

VIDEO | GUARDA I 32 PUNTI DI SHAI-GILGEOUS ALEXANDER