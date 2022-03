“Il modo in cui James Harden si sta comportando è squallido, ma ognuno a il diritto di avere la propria opinione. Può avere tutte le ragioni del mondo, sentirsi a disagio e provare ogni tipo di malessere, ma gli altri 14 ragazzi che dividono lo spogliatoio con lui non gli hanno fatto nulla. Starcene qui a ricevere le sue offese e le buffonate fatte ai microfoni è ingiusto oltre che irrispettoso nei nostri confronti”. Ricordate queste parole? Gennaio 2021, poche ore prima che James Harden riuscisse finalmente a lasciare Houston dopo mesi travagliati in Texas e prendesse la strada di Brooklyn, DeMarcus Cousins - all’epoca giocatore componente del roster dei Rockets - si scagliò contro di lui in conferenza stampa, stufo degli atteggiamenti e delle parole del Barba nei confronti dei compagni di squadra ( che poche ore prima aveva definito "scarsi" tutti gli altri) . Il modo peggiore per lasciare una franchigia dopo tanti anni felici trascorsi insieme.

vedi anche

La prima di Harden contro i Nets è un disastro

Una dura riflessione e un attacco diretto quello di Cousins che lo stesso Harden ha dimostrato di non aver dimenticato, visto quanto accaduto sul parquet alla prima potenziale occasione di scontro tra i due a oltre un anno di distanza (e con il Barba che nel frattempo ha già mollato i Nets ed è passato ai Sixers): su una palla contesa in un raddoppio a metà campo nel quarto periodo, Harden e Cousins si sono ritrovati a battagliare per il possesso e la situazione degenera subito in un faccia a faccia. Harden non è arretrato, mentre Cousins - un esperto in materia quando si parla di risse e faccia a faccia - si è messo a ridere di gusto guardandolo dritto negli occhi. Un messaggio neanche troppo implicito tra i due, che ben racconta come in NBA ogni storia non finisce mai nel dimenticatoio. Ennesima puntata di uno scontro che probabilmente andrà avanti anche in futuro.