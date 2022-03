Dopo due anni di stop a causa del coronavirus la NBA torna in Giappone. A far visita al paese del Sol Levante saranno gli Warriors di Steph Curry e gli Wizards dell'idolo locale Rui Hachimura (a meno di future trade). Le due franchigie si sfideranno in due partite di preaseason il 30 settembre e il 2 ottobre alla Saitama Super Arena. Si tratterà della 15esima e della 16esima sfida NBA su suolo giapponese. Tra il 1990 e il 2003 sono state giocate 12 partite di regular season in Giappone a Saitama, Tokyo e Yokohama. La sfida tra Phoenix Suns e Utah Jazz del 2 novembre 1990 a Tokyo è stata tra l'altro la prima partita di stagione regolare fatta disputare fuori dagli Stati Uniti da parte di una lega professionistica americana. Prima del Covid l'ultima partita disputata dalla NBA in Giappone è stata quella tra gli Houston Rockets e i campioni in carica dei Toronto Raptors nel 2019 (anche in quel caso fu una doppia sfida). “Siamo entusiasti di portare ancora una volta delle partite di preseason ai nostri fan in Giappone - ha detto il commissioner Adam Silver - c'è grande entusiasmo intorno alla NBA nel paese".