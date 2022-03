Saddiq Bey segna 51 punti: Detroit batte Orlando

In una serata anomala - in cui la NBA propone una sola partita per lasciare spazio al basket NCAA che da il via alla fase finale del torneo a eliminazione diretta - Saddiq Bey si prende la scena nella sfida tra Pistons e Magic e mette a referto il suo massimo in carriera da 51 punti. È l’ottavo giocatore a segnare almeno 50 punti nel mese di marzo - il più prolifico sotto questo aspetto degli ultimi 60 anni (a dicembre 1962 le prestazioni da 50+ punti furono nove, con un chiaro colpevole facilmente individuabili - Wilt Chamberlain). In totale in stagione sono 17 le prestazioni con così tanti punti e Bey è il 13° giocatore diverso a riuscirci - pareggiando così il record all-time nella storia NBA: a 22 anni inoltre è il più giovane della storia dei Pistons a superare una soglia del genere a livello realizzativo.

Dalla parte “sbagliata” della storia, due giorni dopo aver subito 60 punti da Kyrie Irving, ci sono ancora una volta gli Orlando Magic - che ne concedono 21 nel solo primo quarto a Bey: “Ho visto gli highlights di Kyrie e ho notato quanto fosse “efficiente” la sua prestazione: non ha forzato nulla. Nelle ultime settimane ci sono state diverse partite incredibile sotto questo punto di vista e io sono grato di poter far parte di un mondo del genere”. Emozione comprensibile per un giovane talento il cui precedente record in carriera era di 34 punti: stavolta ne sono arrivati 51 con 17/27 dal campo, 10/14 dall’arco, 7/10 ai liberi, 9 rimbalzi e 4 assist. Al suo fianco, 20 punti per Marvin Bagley III conditi con 11 rimbalzi, 16 punti per Isaiah Stewart grazie a un efficace 7/10 al tiro e 13 punti per Cory Joseph - un contributo diffuso che non fa pesare l’assenza del febbricitante Cade Cunningham. Alla sirena finale è 134-120 - massimo stagionale per punti segnati da Detroit, già eliminata dalla corsa playoff ma con un record leggermente migliore di Orlando (che non dovrebbe cambiare però le possibilità di entrambe di essere selezionate al primo posto al prossimo Draft).