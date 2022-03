Fuori squadra ai Knicks fino al termine della stagione, Kemba Walker fa avanti e indietro tra la Grande Mela e Charlotte, dove parte della sua famiglia è rimasta a vivere dopo l’addio dell’estate 2019. Per questo Walker potrebbe pensare a un ritorno in città come riserva di LaMelo Ball, attualmente vacante in vista della prossima stagione

Anche se sembra passata una vita, solamente tre anni fa Kemba Walker partiva titolare all’All-Star Game come unico rappresentante degli Charlotte Hornets, punto più alto della sua esperienza di otto anni nel North Carolina con una stagione da 25.6 punti di media a partita senza neanche saltarne una. Il mancato rinnovo al massimo salariale nell’estate del 2019, però, ha portato all’addio di Walker dagli Hornets, trasferendosi ai Boston Celtics in una svolta negativa per la sua carriera. Da lì in poi, infatti, il rendimento di Walker è andato in calando, sia per problemi fisici che di adattamento tattico alle nuove situazioni, venendo infine scaricato agli Oklahoma City Thunder e successivamente passato ai New York Knicks. Neanche nella sua città natale però le cose sono andate bene per Walker, rapidamente "fatto fuori" da coach Tom Thibodeau e decisamente negativo nelle 37 partite disputate quest’anno, chiuse con appena 11.6 punti di media in 25.6 minuti a partita, entrambi i suoi minimi in carriera.