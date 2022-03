I Minnesota Timberwolves sono reduci da tre vittorie in fila, dal via del 2022 mettono in campo il miglior attacco NBA (118.7 punti per 100 possessi, meglio anche dei Phoenix Suns) e la loro superstar, Karl-Anthony Towns, ha segnato 60 (a San Antonio) e 30 punti (contro i Lakers) nelle ultime due partite disputate. Per tutti questi motivi la sfida contro i campioni NBA in carica dei Milwaukee Bucks è già un appuntamento da non perdere (su Sky Sport NBA alle ore 22 con commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina), anche perché i T'Wolves quest'anno sono già riusciti a sconfiggere (113-108) i Bucks nell'unica sfida fin qui disputata, a inizio stagione. In quell'occasione, neppure i 40 punti di Giannis Antetokounmpo (con 16 rimbalzi e 7 assist) erano riusciti a fermare il "mostro a tre teste" di Minnesota, con D'Angelo Russell (29 punti), Towns (25) e Anthony Edwards (25) autori di 79 punti in tre. È questo terzetto quello che ha riportato speranze e ambizioni nel Minnesota, con i Timberwolves che al momento sono a una sola gara di distanza dal 6° posto dei Denver Nuggets e quindi alla qualificazione diretta ai playoff, playoff disputati una sola volta (nel 2018, eliminati al primo turno) dal 2004 a oggi. Oggi Minnesota è la squadra più calda della NBA, con 9 successi nelle ultime 10 gare disputate, trascinata da un Karl-Anthony Towns strepitoso, auto-proclamatosi non senza fiducia "miglior lungo tiratore della storia".