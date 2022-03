NBA Sundays, Memphis-Houston alle 20.30 su Sky

I Memphis Grizzlies sperano di avere Ja Morant a disposizione per la sfida agli Houston Rockets, da seguire in diretta su Sky Sport NBA alle 20.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. I Grizzlies hanno bisogno di invertire la rotta per mantenere il secondo posto a Ovest, vendicando la sconfitta contro i Rockets di due settimane fa

Anche se i problemi dei Golden State Warriors hanno permesso loro di salire al secondo posto nella Western Conference, il momento dei Memphis Grizzlies non è dei più positivi . Il record della squadra di coach Taylor Jenkins è di 7 vittorie e 4 sconfitte dopo la pausa per l’All-Star Game , con l’ultimo di questi ko arrivato ad Atlanta due giorni fa contro degli Hawks privi di Trae Young e John Collins. Ad aggiungersi a un rendimento altalenante dei Grizzlies ci sono anche i problemi fisici di Ja Morant, alle prese con un ginocchio dolorante che lo ha portato a lasciare il campo prima dell’ultimo quarto della sfida contro Atlanta chiudendo con 29 punti, senza poter aiutare i suoi a portare a casa il successo. I Grizzlies sperano di averlo a disposizione per la prossima partita , visto che la decisione di tenerlo fuori è stata precauzionale più che dettata da un'emergenza.

approfondimento

Per questo la trasferta sul campo di Houston diventa discretamente importante, anche perché i Grizzlies hanno perso malamente in casa dei Rockets lo scorso 7 marzo, una delle sole tre vittorie della squadra di coach Silas da metà gennaio in poi a fronte di ben 21 sconfitte. I texani hanno il peggior record della NBA e gradirebbero mantenerlo in vista della Lottery del Draft, anche perché nel 2024 e nel 2026 dovranno spedire le loro prime scelte a Oklahoma City (entrambe protette 1-4) e quindi vorrebbero essere competitivi prima di quella data. Oggi però la realtà parla di una squadra aggrappata ai suoi talenti individuali come Christian Wood (32 punti e 13 rimbalzi nell’ultima sconfitta contro Indiana) e la coppia di guardie Kevin Porter Jr.-Jalen Green, in miglioramento dopo un inizio di stagione difficile. Riusciranno a fare un’altro scherzetto a Morant e soci? L’appuntamento è fissato per le 20.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.