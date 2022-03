Kevin Durant sa riconoscere un futuro Hall of Famer quando ne incrocia uno sul parquet e nel caso di Ja Morant non sembra avere grossi dubbi - nonostante la strada da percorrere sia ancora molto lunga: “Quando come leader di una franchigia c’è un giocatore che entrerà nella Hall of Fame, sai bene che tutti quanti riusciranno a migliorarsi grazie al suo lavoro”, ha sottolineato KD interpellato sull’argomento Grizzlies a margine della sfida vinta contro gli Utah Jazz. Memphis - avversaria di Brooklyn qualche giorno fa - può contare davvero su un talento diverso dagli altri: “È una combinazione di talento che ricorda i grandi del passato: tutti i più grandi rubano qualcosa da chi li ha preceduto e mischiano tutto insieme. Guardare Morant in campo vuol dire osservare aspetti del gioco di due, tre o anche quattro Hall of Famer insieme. Da Iverson di certo, alla capacità di inventare conclusioni al ferro come Jordan, correre in transizione come Westbrook e Rose. La sua capacità di usare il floater invece è davvero unica, forse è già la migliore mai vista nella lega. Non voglio mettergli troppa pressione addosso, ma nel suo caso davvero non sembrano esserci potenziali limiti. Il suo futuro sarà luminoso”.