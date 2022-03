Un ex Lakers combatte per le strade di Kiev

Non è la prima, né l’ultima storia di sport che purtroppo si intreccia con quella del conflitto che da un mese sta interessando l’Europa: Stanislav Medvedenko, storico giocatore di origine ucraina, ha deciso di restare nel suo Paese di difendere la capitale Kiev. “Ovviamente mi è stata offerta l’opportunità di scappare all’estero ma non ho bisogno di andare da altre parti: in questa fase storica c’è bisogno di rimanere a Kiev, a dare supporto e tutto ciò che serve al popolo ucraino”, ha spiegato in un’intervista. “Abbiamo organizzato un rudimentale centro di difesa in cui tutti svolgono un ruolo diverso: chi si occupa di logistica, chi si prende cura dell’ordine pubblico per le strade. Io faccio le pattuglie, mentre mia moglie lavora in ufficio. È fondamentale supportare le forze dell’ordine: al momento, è paradossale dirlo, ma per strada la vita è tranquilla”. Un riferimento anche per il mondo del basket in questa particolare situazione: “Sono in contatto costante con FIBA e NBA: dopo che avremo vinto questa guerra, lanceremo dei progetti per far ripartire lo sport e le infrastrutture in città”.