HIGHLIGHTS NBA

Trae Young show al MSG, Warriors e Bulls ancora ko

Trae Young domina il Madison Square Garden segnando 45 punti a cui si aggiungono i 32 di Bogdan Bogdanovic per il successo di Atlanta a New York (doppia doppia per Danilo Gallinari). Altro ko pesante per Golden State che senza Curry perde anche a Orlando, Milwaukee si sbarazza di Chicago che continua a perdere con le big. Un Nikola Jokic da 30 punti e 14 rimbalzi basta e avanza a Denver per battere gli L.A. Clippers

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS 111-117 | Era dagli scorsi playoff che Trae Young non giocava da avversario al Madison Square Garden e senza alcun dubbio apprezza il suo ruolo di "villain" dei Knicks. È in gran parte merito suo il parziale di 11-0 che decide la partita negli ultimi tre minuti di gioco, il tutto mentre il pubblico dei Knicks lo prendeva di mira come già fatto la scorsa primavera — e sempre con lo stesso risultato in favore degli Hawks come al primo turno dei playoff, vinto per 4-1 da Atlanta

A fine gara sono 45 i suoi punti con 8 assist per i compagni, 13/25 al tiro di cui 7/15 dalla lunga distanza e 12/14 ai liberi in poco meno di 40 minuti di gioco, dando il via alla sequenza decisiva della gara: tripla per la parità a quota 105, assist per la tripla del sorpasso di Bogdanovic e un altro canestro per il +8 dopo una tripla di De’Andre Hunter a 64 secondi dalla fine. Young è stato salutato affettuosamente da Spike Lee prima della partita, mentre il resto del pubblico non è stato così carino. "Ma sono sempre gentili, no?" ha detto dopo la gara