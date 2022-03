L’attacco del pezzo di ESPN è meraviglioso: “Quando si sveglia ogni mattina, Josh Hart accoglie il nuovo giorno guardando il sorriso della famiglia: apre gli occhi e guarda sul muro le immagini affisse nella sua camera da letto , gli scatti del matrimonio e le smorfie del suo bambino appena nato. Tutto bellissimo, a eccezione del fatto che lui non si è mai sposato e non ha figli”. Già, perché Josh Hart da quando si è trasferito a Portland - nella trade che ha portato CJ McCollum ai Pelicans - è andato a vivere a casa di Larry Nance Jr.; suo ex compagno di squadra ai Lakers e grande amico di Hart, che a Portland ha trovato minuti importanti sul parquet, responsabilità e anche canestri. “ Gli ho detto che non poteva togliere quelle foto, assolutamente: deve svegliarsi dandomi il buongiorno”, sottolinea l’attuale giocatore dei Pelicans. Non potendo aiutarsi sul parquet, hanno deciso di darsi una mano almeno lontano dal campo scambiandosi le case.

Nance Jr. e Hart sono diventati amici a Los Angeles, quando i Lakers nel 2017 hanno deciso di puntare sul secondo - mettendoli insieme in un roster in cui sono da subito andati d’accordo, godendosi le tante cose in comune: video giochi, cani e il Chelsea - di cui sono entrambi grandi tifosi. “Passavamo ore incollati alle consolle: da lì poi la nostra amicizia è andata avanti, diventando sempre più solida”. Un idillio in realtà durato pochi mesi, visto che poi i Lakers decisero di spedire Nance Jr. a Cleveland a metà stagione, liberandosi poi nel 2019 anche di Hart - scaricato ai Pelicans nella trade per arrivare a Anthony Davis. Quest’anno invece sembrava la volta buona per tornare insieme: McCollum che va via da Portland e New Orleans che inserisce il contratto di Josh Hart per far tornare i conti. Risultato: gli amici si ritrovano insieme ai Blazers o almeno questo sperano invano che accada. Le cose infatti cambiano: i loro contratti sono simili e serve che entrambi passino dall’altra parte - come spiega Hart all’amico via FaceTime poche ore prima della deadline di mercato. Entrambi proprietari di casa - e con poche speranze di restare a lungo nella franchigia nella quale si trovano attualmente - hanno deciso quindi di scambiarsi casa: lasciando lì buona parte delle loro cose, hanno dunque permesso all’altro di non aver bisogno di andare a caccia di nulla di essenziale in una nuova città. Un modo per riconoscersi e continuare a giocare anche a distanza: “La nostra è un’amicizia che va ben al di là della pallacanestro”.