A quasi un anno di distanza dalla fine del rapporto tra Nike e la famiglia Bryant, la moglie Vanessa e l’azienda di Beaverton hanno trovato l’accordo per continuare a produrre e commercializzare la serie legata a Kobe, insieme a nuove iniziative in ricordo di Gigi Bryant. Esultano i tantissimi giocatori NBA che usano ancora le scarpe di Kobe in campo, che rischiavano di rimanere senza le loro amate calzature

I giocatori NBA avevano cominciato a tremare davanti alla prospettiva di non avere più a disposizione le loro scarpe preferite . Da quando è scomparso Kobe Bryant nel gennaio del 2020, infatti, quasi il 20% dei giocatori NBA ha indossato almeno una volta le scarpe della linea legata al Black Mamba , le quali però sono andate fuori produzione dopo la scadenza dell’accordo tra la Nike e la famiglia Bryant quasi un anno fa. Una situazione che aveva dato vita a una sorta di "commercio sottobanco" delle Kobe , con alcuni tra i più appassionati come PJ Tucker e DeMar DeRozan che hanno smesso di regalare le loro scarpe ai colleghi che gliele chiedevano per paura di rimanere senza. Il loro timore, però, può essere messo da parte: con un post sul suo profilo Instagram Vanessa Bryant ha annunciato il rinnovo dell’accordo con l’azienda di Beaverton per tornare a produrre scarpe e abbigliamento della serie Zoom legata a Kobe , che conta di 11 modelli di scarpe più altre sei realizzate dopo la fine della sua carriera. " Sono orgogliosa che le scarpe di mio marito siano ancora le più indossate dai giocatori in campo e che le richieste delle scarpe in giro per il mondo da parte dei tifosi siano ancora così alte" ha scritto Vanessa Bryant, annunciando anche una novità per quanto riguarda la figlia Gigi.

La nuova linea legata a Gigi e una nuova Mamba Mentality Academy

All’interno del nuovo accordo tra la famiglia Bryant e Nike, infatti, ci sarà una nuova linea di scarpe legata a Gigi, i cui proventi verranno interamente donati alla Mamba and Mambacita Sports Foundation, la fondazione legata alla memoria di padre e figlia. Allo stesso modo Nike si impegnerà anche ad espandere la linea Bryant per creare scarpe anche per bambini e bambine e, soprattuto, nel creare una nuova Academy legata alla fondazione in California per promuovere il basket a livello giovanile. "So che questo è un momento di grande ispirazione per i tifosi di mio marito e di mia figlia in giro per il mondo, vi ringrazio uno ad uno" ha scritto Vanessa sul suo profilo.