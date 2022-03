Alvarado come al campetto: palla rubata a Caruso

HIGHLIGHTS NBA

Super Booker e Phoenix fa 60, Bucks e Grizzlies ok

Phoenix ritrova Chris Paul e vince la gara n°60 in stagione a Denver grazie a uno scatenato Devin Booker da 49 punti e 10 assist, tutto facile per Milwaukee che controlla il match contro Washington anche senza All-Star in campo. Chicago perde ancora - nonostante i 39 punti di Zach LaVine - e si ferma a New Orleans, Memphis travolge Indiana e fa 16-2 di record nelle partite in cui non gioca Ja Morant, Toronto vince lo scontro diretto e aggancia Cleveland al 6° posto a Est

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 117-104 | I Raptors vincono una partita cruciale, lo scontro diretto contro i Cavaliers, interrompono così una striscia di tre sconfitte in fila e agganciano al 6° posto a Est proprio Cleveland - che sul 41-32 di record si trova ora a rischiare di scivolare in zona play-in. La squadra dell’Ohio aveva vinto i tre precedenti scontri diretti, ma non riesce ad andare oltre i 20 punti a testa di Lauri Markkanen e Lamar Stevens, con Darius Garland che chiude con 18 punti e 10 assist

“Penso che ogni partita sia una grande sfida”, prova a spiegare al termine del match Pascal Siakam; il volto del successo Raptors con i suoi 35 punti - massimo in stagione eguagliato - raccolti mandando a bersaglio sei triple (eguagliato record in carriera), a cui si aggiungono i 17 punti di Chris Boucher. Fondamentale anche l’impatto di OG Anunoby - al ritorno dall’infortunio e autore di 14 punti, mentre gli altri in doppia cifra sono Scottie Barnes (11), Fred VanVleet (10) e Precious Achiuwa (10)