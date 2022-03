L'ex giocatore dei Celtics avrebbe dovuto prendere parte a un processo a Miami nel ruolo di giurato, ma non si è presentato in tribunale perché era impegnato a Boston a margine della cerimonia di ritiro della maglia del suo ex compagno di squadra Kevin Garnett: la corte lo ha sanzionato con una multa

Nessuno è al di sopra della legge, neanche se hai vinto due titoli NBA e sei un’icona dei Celtics come Ray Allen. Lo dimostra quanto accaduto all’ex giocatore di 46 anni nei giorni scorsi, quando ha ricevuto una reprimenda ed è stato sanzionato dal giudice distrettuale di Miami per non aver adempito al suo dovere come parte della giuria nominata dal tribunale pur di prendere alla cerimonia del TD Garden, per seguire in prima fila il ritiro della maglia di Kevin Garnett. Allen era stato convocato per prendere parte a un processo legato a un furto d’auto sfociato poi in un omicidio - iniziato senza di lui lo scorso 15 marzo e terminato poi con una condanna per un uomo della Florida che ha fatalmente sparato all’uomo al volante dell’auto.