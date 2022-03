Si parla di stagione finita, ma nel suo caso bisognerebbe parlare di regular season mai iniziata: James Wiseman, seconda scelta assoluta al Draft 2020, sta continuando il lavoro in palestra per rimettere a posto il ginocchio destro che gli ha impedito di scendere in campo per l’intera stagione e che non gli permetterà di esserci neanche in queste settimane finali. Dopo l’operazione al menisco dell’aprile 2021, Wiseman ha iniziato un lungo periodo di riabilitazione - non ancora in grado di gestire il dolore. Non sono previsti altri interventi al momento: “In definitiva, il concetto è semplice: stiamo agendo e lavorando per proteggere il futuro di James”, spiega coach Steve Kerr in conferenza stampa. “È la cosa che ha più senso, a prescindere dalle nostre ambizioni: mi dispiace un sacco per lui, ha dovuto affrontare tutti questi problemi ed è arrivato in NBA soltanto da due anni. Per fortuna il ginocchio sta bene e nulla nel lungo periodo pare compromesso”. Niente più partite in G-League per lui, dove Wiseman aveva raccolto 17 punti e quasi 10 rimbalzi di media nelle tre sfide in cui ha provato a ritrovare forma e condizione, prima che il dolore si ripresentasse.