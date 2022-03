Dopo la sconfitta a Memphis, i Brooklyn Nets hanno approfittato del calendario favorevole per passare ben quattro giorni a Miami prima della sfida agli Heat. Tempo che evidentemente devono essersi goduto molto, visto che una volta in campo hanno poi distrutto i padroni di casa con un perentorio 110-95 in una partita in cui sono stati avanti anche di 37 lunghezze. E ad aggiungere ulteriore sale sulla sfida ci ha pensato Andre Drummond: dopo un recupero difensivo nel terzo quarto a partita ormai conclusa, prima di involarsi a schiacciare in contropiede il centro dei Nets ha alzato le due dita della mano sinistra in segno di vittoria, o in segno della pace se si vuole intenderlo come un riferimento a Tyreek Hill. Il nuovo wide receiver dei Miami Dolphins, infatti, è diventato famoso negli anni per mostrare il segno della pace ai suoi avversari prima di raggiungere la end zone per i suoi touchdown, un riferimento che Drummond non ha voluto lasciarsi scappare prima della sua schiacciata in campo aperto — e ripresa anche da Blake Griffin dopo un canestro nel quarto periodo, seppur esultando verso la sua panchina invece di mostrarlo ai suoi avversari.