I tifosi dei Brooklyn Nets hanno atteso quasi un anno per poter rivedere in campo Kyrie Irving, e alla prima occasione prima della palla a due di questa notte al Barclays Center lo hanno salutato con una ovazione. I 18.166 presenti all’arena dei Nets — il sold-out più grande di sempre, ha fatto sapere la franchigia — hanno però avuto poco altro per cui poter festeggiare: i padroni di casa sono stati battuti dagli Charlotte Hornets in uno scontro diretto per l’ottavo posto a Est, scivolando al nono e perdendo il tie-breaker nei confronti di LaMelo Ball e soci, venendo ora costretti a superarli di almeno una vittoria in classifica per poterli sopravanzare. Un ko pesante arrivato anche per via della pessima prestazione di Irving, che ha provato a rendersi utile con il suo massimo stagionale da 11 assist ma è incappato in una brutta serata al tiro, sbagliando 15 delle prime 17 conclusioni tentate. Il 30enne ha chiuso con 16 punti e 6/22 dal campo ritrovando la mira nel finale, ma le quattro triple realizzate dagli Hornets nel momento decisivo della sfida hanno determinato la sconfitta di Brooklyn, che ora come ora avrebbe bisogno di due vittorie (e non più una come nel caso dell’ottavo posto) per accedere al tabellone dei playoff.