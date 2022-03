Kyrie Irving scioglie ogni possibile dubbio riguardo la sua estensione contrattuale e, pochi giorni dopo aver compiuto 30 anni, spiega che il suo obiettivo è quello di rinnovare con Brooklyn e di restare ai Nets ancora a lungo. Per la stagione 2022-23 il suo accodo prevede una player option, ma Irving non ha nascosto le sue intenzioni raccontando come sia sua intenzione restare al fianco di Kevin Durant - che lo scorso agosto ha rinnovato per quattro anni a 198 milioni con la squadra di New York. “Non c’è alcuna ragione per la quale dovrei lasciare il mio uomo con il numero 7”, ha sottolineato lo stesso Irving con i giornalisti - pronto finalmente a tornare in campo anche nelle partite in casa per la gioia di KD: “Ci aspettano ancora dei grandi momenti insieme: i tifosi dei Nets devono essere felici per ciò a cui stiamo andando incontro: significa tantissimo per la nostra squadra averlo di nuovo a disposizione in maniera completa. Soprattutto, sono contento perché possiamo lasciarsi alle spalle tutte le polemiche che ci hanno accompagnato in questa stagione”. Il meglio deve ancora venire? Staremo a vedere, a partire già dai playoff che inizieranno tra poco più di due settimane.