HIGHLIGHTS NBA

Boston ko contro Miami, Phoenix beffa Golden State

Miami supera Boston nel finale e consolida il 1° posto a Est, Jordan Poole segna 38 punti ma Phoenix batte Golden State in volata: ne approfitta Memphis che vince a San Antonio ed è certa del 2° miglior piazzamento a Ovest. Trae Young segna 41 punti in tre quarti e trascina Atlanta contro OKC, Luka Doncic (35 punti) decisivo nella sfida vinta a Cleveland, un Nikola Jokic formato MVP (37 punti) si abbatte sui Pacers. Successi playoff per New Orleans, Toronto e Charlotte, perdono ancora Orlando e Houston

OKLAHOMA CITY THUNDER-ATLANTA HAWKS 118-136 | Tutto facile per gli Hawks contro i Thunder in un match mai in discussione dopo il 42-24 con cui Atlanta travolge nei primi 12 minuti i padroni di casa. Atlanta vince così la terza gara in fila e consolida il suo 10° posto a Est viaggiando a circa 130 punti di squadra, nonostante una rotazione ridotta nel reparto lunghi (ancora fuori anche Danilo Gallinari). OKC invece non va oltre i 25 punti con 7/13 dall’arco in uscita dalla panchina di Lindy Waters III - già, siamo arrivati a quel momento della stagione

Protagonista assoluto è Trae Young, cresciuto in Oklahoma e beniamino di casa: l’All-Star degli Hawks chiude con 41 punti, 13/24 al tiro e 11/12 ai liberi in soli tre quarti, riposando nell’ultima frazione dopo aver trovato anche otto passaggi vincenti utili ad armare la mano di Kevin Huerter e Bogdan Boganovic che terminano la sfida con 20 punti a testa